Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.
Günlük Koronavirüs tablosu az önce geldi, işte son durum
30.03.2021 - 20:49 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de son 24 saatte 37303 yeni vaka tespit edildi,155 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.
Etiketler : vaka,korona,covid 19,türkiye,
778638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/778638.aspx
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