Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim’de inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezini (AKM) basın mensuplarına gezdirdi. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Aksoy, İstanbul’da “Beyoğlu Kültür Yolu” adı altında bir hat belirlediklerini aktardı. Kültür Bakanı Ersoy, iki önemli noktadaki akstan oluşan yolun Galataport’la başlayıp AKM ile biteceğini dile getirdi. AKM’nin emsalleriyle kıyaslandığında dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağını belirten Ersoy “Cumhurbaşkanı’mızın geçenlerde belirttiği gibi tahminen açılışı 29 Ekim’de yapacağız. Burası 100 bin metrekare kapalı alanı kapsıyor. Bu kadar geniş ve büyük tutmamızdaki amaç; İstanbul’u dünya çapında öncü kültür sanat şehri yapmak” dedi. Ersoy, Galataport’un da haziran ayında hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

PROJE 1,8 MİLYAR TL’YE MAL OLACAK

Las Vegas’taki sahne mekaniğinin burada da uygulandığını aktaran Bakan Ersoy “AKM’nin içinde 2 bin 38 kişilik büyük salon, 805 kişilik tiyatro salonu var. Burası sadece tiyatro salonu değil, akustikle ilgili yatırımları gerçekleştirip konserlerin de verilebileceği çok amaçlı salon hâline getirildi. Ayrıca iki katlı kütüphanemiz var. Üç katlı bir müzik platform bölgesi oluşturuyoruz. Tasarım dükkânımız olacak. 432 araçlık bir otopark yer alacak. Bunları işletmek ve yönetmek için uzman kadrolara ihtiyacımız var. Kararname ile özel sektörden 85 uzman atama hakkı aldık. Bakanlığımızdaki uzman kadromuzdan 20 kişiyi de bu ekibe dâhil ederek 105 özel yetişmiş kadroyla burayı yöneteceğiz” diye konuştu. Ersoy, projenin yaklaşık 1,8 milyar liraya mal olacağını belirterek “Dünyadaki en hızlı bitirilmiş, en geniş kapsamlı kültür merkezlerinden biri. Projeyi, emsallerine kıyasla 2,5 kat daha kısa sürede ve dört kat daha ucuza tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. Ersoy, AKM’nin ana giriş kısmında yer alan küre hakkında da “Buranın simge küresi 15 bin parçadan oluşuyor. Özel üretilmiş seramik dizayn parçanın birleştirilmesinden oluşuyor. Burada cep telefonuyla o karmaşık sahneyi yönetebileceğiniz kadar büyük bir teknoloji kullanılıyor” şeklinde konuştu.