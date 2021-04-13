Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NASA’nın başlattığı yarışmada 32 fotoğraf arasında bulunan ve Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.

Yarışmada, Van Gölü’nün finale kaldığı fotoğrafı Türkiye ve dünyada bir anda odak notası oldu. Adeta Van Gölü için bir seferberlik ilan edilirken, yapılan oylamada büyük bir farkla birinci seçilen fotoğraf, güzelliği ve gizemiyle önemli bir değer olan Van’ı ve Van Gölü’nü dünyaya tanıttı.

Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından Van’da büyük bir sevinç yaşanırken, Van’ın tanıtımına büyük katkı sunan Astronot Rubins’i Van’da ağırlamak için de hazırlıklara başlandı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, “NASA’nın bu yarışması ve günlerce süren oylaması sayesinde Van, tarihinin en önemli tanıtım kampanyasını elde etmiştir. Van Gölü’nün oylamada birinci olması sonrası da ayağımıza gelen bu büyük fırsatı iyi değerlendirerek hazırlıklarımızı yapıp tanıtımımızı farklı platformlarda sürdürmeliyiz. Astronot Rubins, bizim tanıtım elçimiz oldu. Fotoğrafı çeken Astronot Rubins ve oy kullanan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi, bakanlarımız, devlet büyüklerimiz ile vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizde fotoğrafı çeken Astronot Rubins’i Van’da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Astronot Rubins iyi bir dalış uzmanı. Rubins’in dünyanın en büyük mikrobiyelitlerinin bulunduğu ve etrafında binlerce yıldır yaşayan ancak yeni keşfedilen Van Gölü Küçük Mercan Balığı’nı görmesi için Van Gölü’ne dalması bizim tanıtımımızın zirvesi olacaktır. Dalış yapmak isteyenlerin gözdesi Van Gölü olacaktır. Ayrıca bir bisiklet tutkunu olan Astronot Rubins’i Van’ın ve Van Gölü’nün güzelliklerini daha yakından görmesi için göl çevresinde bisiklet turu atması sahilimize ayrıca bir değer katacaktır. Öte yandan gözünün maviliğini Van Gölü’nden alan ve Van’ın endemik türü olan bir Van Kedisi’ni Astronot Rubins için hazırladık ve kendisine hediye edeceğiz. Van’ın ayrı bir kültürü olan ve Guinness Rekorlar Kitabına’na giren kahvaltımızı da Astronot Rubins’e ikram ederek Vanlı’nın misafirperverliğini gösterip tanıtımızı farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Turizm sezonu öncesi özellikle böyle bir tanıtımın ilimizin turizmine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Gelecek nesillere gölümüzü mavi ve temiz bir şekilde aktarmak için seferber olmalıyız ” dedi.