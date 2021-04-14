Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmaya sanık Tuma Çelik ve müşteki D.K. ile taraf avukatları katıldı. Sanık Çelik’in son sözlerinin alınmasının ardından kararı açıklayan mahkeme delil yetersizliğinden beraat kararı verirken, Çelik hakkındaki adli kontrol kararını da kaldırdı.

Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı D.K.’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Tuma Çelik'in HDP’den istifa ettikten sonra da 7 Ekim tarihinde TBMM Genel Kurulunda dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenmişti.