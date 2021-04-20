Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'ı kabul etti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre İstanbul'daki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu.
Bakan Akar, ABD Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti
20.04.2021 - 17:32 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Görüşmede Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da yer aldı.
Etiketler : Bakan Akar,
784301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784301.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER