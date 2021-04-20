Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'ı kabul etti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre İstanbul'daki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu.