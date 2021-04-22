Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bayrağımızı göndere çeken ilk FSRU Gemimiz; Ertuğrul Gazi, Türkiye’de. Sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol'daki limana demirledi. Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye’de
22.04.2021 - 12:40 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, Türkiye’ye ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ertuğrul Gazi,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
784793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784793.aspx
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