Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

ANKARA

Türkiye’de Çin ve Alman aşısı uygulanıyor. Ancak, aşı firmaları ülkelerle anlaşmalarına uyma konusunda güçlük çıkarıyor. Türkiye’nin Çin’le yaptığı anlaşmada da sıkıntılar yaşanıyor. Çin, kendi vatandaşlarını aşılamayı sürdürdüğü için, aşı ihracatına kısıtlama getirdi. Bu nedenle aşı tedarikinde problem yaşanıyor. Rus aşısının Türkiye’de üretiminin ise 3-4 ayı bulabileceği, bu nedenle öncelikle Rusya’dan hazır aşı alımı yapılması bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖR NABIZ YOKLUYOR

Bazı ilaç firmaları, yabancı aşı firmaları ile doğrudan bağlantıya geçerek, Türkiye’ye aşı getirilmesi için nabız yoklamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı görüşmeler yapıldığı, özel sektöre izin çıkması durumunda, getirilecek aşının ‘ücreti karşılığında’ uygulanacağı belirtiliyor. Bir yandan devletin ücretsiz aşı uygulamasının devam edeceği, diğer yandan ise ücreti karşılığında sırasını beklemeden aşı olmak isteyenlere tercih hakkı getirebileceği kaydediliyor. Öte yandan, Sputnik V aşısının yanı sıra, Amerikan Moderna aşısının da Türkiye’de üretimi için bazı firmalar görüşmelerini sürdürüyor. Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ’nin hem MRNA aşıları hem de inaktif aşı üreten firmaları ile temas hâlinde olduğu belirtildi. Özellikle, MRNA teknolojisinin Türkiye’ye getirilmesi hedefleniyor.