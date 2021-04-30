Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilo toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun." ifadesini kullandı.