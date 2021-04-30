Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilo toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu: Lice'de 221 kilo toz esrar ele geçirildi
30.04.2021 - 19:44 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında 221 kilo toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Etiketler : Diyarbakır,Lice,PKK,esrar,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
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