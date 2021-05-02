Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize tarihimizin ilk madalyalarını kazandıran milli sporcularımız Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u kutluyorum. Harikasınız kızlar." ifadelerini kullandı.