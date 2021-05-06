Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu’nda çöken binanın önünde değerlendirmede bulunurken kentsel dönüşüm çalışmalarının engellendiğini söyledi. AK Parti tepki gösterince İBB Sözcüsü’nden geri adım açıklaması geldi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu “Mecliste "Getirin bütçeyi revize edelim %10'unu depreme ayrılalım" dediğimizde sesi çıkmayan CHP'li İBB Başkanı yine "engelleniyoruz" yalanına başvurmuş. Sayın Başkan, söz verdiğiniz deprem konutlarını yaptınız da kim sizi engelledi?” diye sordu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da “Sayın Başkan, yetki ve sorumluluk makamında oturuyorsunuz.

İşiniz, muhatabı belirsiz suçlamalar yapmak değil.

Sizi binalara sokmayan kim?

Engel çıkaran kim?

Kentsel Dönüşüm yaptınız da elinizi tutan mı oldu?

Artık milleti suçlamayı bırakın iş yapın iş” diye cevap verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise İmamoğlu’nun deprem bütçesini erittiği eleştirisinde bulundu. İşte o açıklama:



İstanbul’un “İnsafsız Yalan Aracı” bu sefer de ‘kentsel dönüşüm’ yalanını üretmiş.

Şimdi gelin seçim zamanı verdikleri sözleri hatırlayalım ve 2 yılda ne yaptıklarına bakalım

1) İBB Başkanı kentsel dönüşüm kapsamında yılda 20 bin, 5 yılda ise 100 bin konut yapacağını vadetti. 2 yılda 1 konut bile yapmadı.

2) Göreve gelir gelmez deprem bütçesinde %65 kesinti yaptı. AK Parti döneminde 1 milyar 019 milyon TL olan bütçeyi 347 milyon TL'ye düşürdü. AK Parti döneminde bütçede kentsel dönüşüm için ayrılan pay %5 iken, CHP döneminde %0,8’e düştü.

3) “İBB’nin yapı tespit çalışmaları engelleniyor” senaryosuyla mağdur edebiyatı yapan İBB Başkanı, İBB’nin sorumluluğunda acilen yenilenmesi gereken 4 bin bağımsız bölüm ve çok acil yıkılması gereken 224 ağır hasarlı bina için hala hiçbir şey yapmadı.

4) Peki AK Parti döneminde ne yapıldı? Kısaca anlatalım. Hastaneler başta olmak üzere İstanbul’daki kamu kurumlarının neredeyse tamamı depreme dayanıklı hale getirildi.

5) İstanbul’daki bütün okullar depreme dayanıklı şekilde yenilendi. Bütün viyadükler, köprüler, alt ve üst geçitler güçlendirildi. İBB’nin tüm hizmet binaları incelendi ve ihtiyaç duyulanlar için güçlendirme yapıldı.

6) CHP'nin bütün engelleme çabalarına rağmen AK Parti döneminde kentsel dönüşüm maksimum düzeyde hızlandırıldı. Örneğin, Mart 2021 tarihi itibariyle, 74 bin 612 riskli binadan 66 bin 468’i devletimiz tarafından yıkılıp yeniden yapıldı.

7) Geriye kalanların ise tahliye ve yıkımına ilişkin yasal süreçleri devam ediyor. Toplam 386 bin 452 riskli bağımsız bölümden 334 bin 9 adedi hükümetimiz tarafından yenilenmiştir. Kamu binalarındaki yenilemeler için İstanbul’da yaklaşık 6 milyar TL kaynak kullanıldı.

8) Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa başta olmak üzere belediyelerimiz sınırlı imkanlara rağmen kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ederken daha büyük imkanlara sahip İBB’nin tembelliğini de kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.