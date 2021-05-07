Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ceza ve Tevkifevleri personelimizin yakından takip ettiği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nı bu yıl içerisinde yapacağız. İlana kısa süre içinde çıkılacak. Sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Bakan Gül duyurdu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yıl içerisinde yapılacak
07.05.2021 - 12:38 | Son Güncelleme: 07.05.2021 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın, yıl içerisinde yapılacağını duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Abdulhamit Gül,
788431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788431.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER