Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki, BM Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan al Maliki, siyonistlerin akıttığı kanları bütün dünyaya haykırdı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarına değinen Riad al Maliki "Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor" dedi. Filistinli Bakan, bu zulme dur demeleri için liderlere seslendi.

"ÇATIŞMALAR, KONTROL EDİLEMEZ BİR KRİZE SÜRÜKLÜYOR"

Toplantıda söz alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaşanan çatışmalara değindi. Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi için çağrıda bulundu. Antonio Guterres, çatışmaların bölgeyi "kontrol edilemez" bir krize sürükleyebileceği konusunda uyardı.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarına ilişkin son bilançoyu açıkladı. Bakanlık, Gazze'de İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerinin sayısının 192'ye yükseldiğini kaydetti.