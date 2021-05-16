Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafa ekiplerinin Hatay'da gerçekleştirdiği operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, bugüne dek en yüksek miktarlı “Captagon” cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Muş "Ekipler, 15-16 Mayıs tarihinde İskenderun Limakport Limanı'na gelen ve 'bina taşı' diye beyan edilen 17 konteynerden şüphelenip arama gerçekleştirdi. Söz konusu konteynerlerin 11'inde 6 milyon 264 bin 259 adet, bin 72 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu hapların piyasa değerinin yaklaşık 313 milyon TL olduğu belirlendi. Konteynerlerin BAE'ye gideceği tespit edildi" diye konuştu. Muş, tizin bir çalışma neticesinde söz konusu yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personelini tebrik ettiğinin altını çizerek, zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerini sürdüreceklerini vurguladı.