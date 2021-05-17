Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanmayı geride bıraktı. Bugün itibarıyla 14 gün sürecek "kademeli normalleşme"nin ilk aşaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada yeni dönemi kademeli normalleşme olarak tanımlamıştı.

İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirleri ve yasakları paylaştı.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri'ni duyurdu Son dakika.. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

1 Haziran 2021'e kadar kademeli normalleşmenin ilk aşaması olacak, ardından diğer aşamalara geçilecek. Sosyal hayatın nasıl olacağına dair birçok soru varken, bu konular bugün yapılacak olan Kabine toplantısında ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te başlayacak olan Kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması gerçeleştirecek ve alınan kararları açıklayacak.

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yapmış olduğu açıklamada, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek, nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

Kademeli normalleşme: Kısıtlama saatleri değişti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'kademeli normalleşme tedbirleri' konulu genelgeye göre kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidildi.



İLK DÖNEM 1 HAZİRAN'DA BİTİYOR

Günlük 10-12 bin sınrındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, haziran ayının başlangıcına kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Yapılan açıklamada, okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi.

1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER

Kabine toplantısında, 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Pandemi sürecinde zor durumda kalan esnaflarla ilgili atılacak adımlar değerlendirilecek.

İçişleri'nden '65 yaş üstü ve 18 yaş altı' kararı İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Buna göre, 65 yaş ve üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni bir karar alındı.

AŞILAMA SÜRECİ

Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 25 milyonu geçti.

Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası ile yerli aşı çalışmaları toplantıda ele alınacak.

Kısıtlamalardan muaf olacak iş yerleri ve meslek grupları açıklandı 17 günlük tam kapanmanın ardından vatandaşlar kısıtlamaların devamı konusunda merak içindeydi. İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde yayınladığı yeni genelge ile son durumu paylaştı. Bu durumda sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında bazı meslek grupları ve çalışanlar muafiyet nedeninin belgelemek şartıyla kısıtlamalardan muaf tutulacak.