Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

PENÇE OPERASYONLARI AÇIKLAMASI

Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin olarak, “Teröristle mücadele kapsamında son başlattığımız Pençe-Yıldırım harekatı da planlandığı şekilde Mehmetçik tarafından olumsuz koşullara rağmen büyük başarıyla devam ediyor. Teröristlerin inlerini başlarına yıktılar, yıkmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar yapılan mücadele sonunda 121 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

"Mağaralar, barınaklar, inler tek tek kontrol ediliyor, başlarına yıkılıyor." diyen Akar, "Burada yaptığımız çalışma sadece ve sadece münhasıran teröristle mücadeledir. Onun dışında hiçbir şekilde farklılık yok. PKK; YPG; DEAŞ teröristtir, bunların sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için gereken neyse birliklerimiz, komandolarımız yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde insan haklarına saygılı olunduğunu, çevreye ve masumlara zarar verilmediğini belirten Hulusi Akar, "İsrail askerlerinin, siyasilerin yaptığı gibi uluslararası hukuku hiçe sayarak, insan haklarına karşı herhangi bir faaliyet asla söz konusu değil, çok açık ve net bir şekilde bizim yaptığımız şeffaf bir mücadeledir. Tüm komşularımızın, başta Irak, Suriye olmak üzere tüm ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız, onlarla iyi komşuluk ilişkilerimize çok önem veriyoruz” dedi.

YUNANİSTAN'LA GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Yunanistan’ın sözde Pontus etkinliğine ilişkin olarak Akar, “Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta da yine muhatabımız Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde sorunlarımızı çözmek için ilişkileri sürdürürken, bu arada istişare görüşmeleri başlamıştır." dedi.

Önümüzdeki hafta Yunan muhataplarıyla görüşme gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Akar, "Uzaktan da olsa bir güven artırıcı önlemler çerçevesinde bir görüşmemiz olacak. Biz kendilerini dördüncü toplantı için Ankara'ya beklediğimizi orada bir kez daha ifade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'ta Yunanlı bazı siyasetçilerin açıklamasına değinen Akar, "Bazı siyasilerin o bazı askerlerin mesnetsiz, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen, tarihi tersinden okuyan ifadelerle ortaya çıkmış olmaları gerçekten provokatif değil de nedir? Bunlar gerçekten tam anlamıyla provokasyondur. Bu iyi niyetli çalışmalarımızı tahrip etmek için adeta ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar” şeklinde konuştu.

"KANDİL'İN IŞIKLARI ARTIK SÖNDÜ, KARARDI"

Türk tarihinin açık olduğunu söyleyen Akar, “1919-1922 Yunan mezaliminin ne olduğunu bütün dünya biliyor, bütün herkes biliyor. Hani hal böyleyken kalkıp da Türkiye’yi pervasız bir şekilde, sorumsuz bir şekilde suçlamak gerçekten görüşmelerden kaçmak demektir." dedi.

İsrail yöneticilerinin de insan haklarını göz önünde bulundurmalarının gerekliliğine vurgu yapan Milli Savunma Bakanı Akar, "Uluslararası hukuka, Filistinli kardeşlerimizin haklarına saygı göstermeleri lazım.” diye konuştu.

Bakan Akar, Kuzey Irak'taki operasyonlarla ilgili ayrıca, “Biz en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 40 yıldan beri asil milletimizin başını beladan kurtarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

"Terör neredeyse biz orada olacağız ve bu terörden ülkemizi kurtaracağız." diyen Akar, "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, özellikle onların artık sonlarının geldiğini anladıklarını hepimiz görüyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.