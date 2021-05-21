Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalıları endişelendiren buluşla ilgili ABD Hava Kuvvetlerinin Etik ve Bilim Kurulunun iki defa görüştüğü İncedal ile iletişim kuran Türk yetkililer, VİDAR hakkında bilgi aldı. Ağır ve büyük tonajlı araçlar tarafında taşınabilen hava radar sistemlerinin daha gelişmiş halini elde taşınabilen bir kutu içerisine sığdıran İncedal’ın buluşu sahada operasyon yapan askerî birliğe büyük avantaj sağlıyor. Hava, kara ve denizde kullanılan askerî araçların tamamına monte edilebilen VİDAR, lazer sistemiyle çalıştığı için aldatılamıyor. Amerikalıların geliştirdiği milyonlarca dolarlık hava taarruz teknolojilerinin arazideki bir düzensiz birlik tarafından artık çok düşük maliyete boşa çıkarılabileceğini ifade eden İncedal “Bu donanımın Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyete girmesini ve desteklenmesini bekliyorum” dedi. Mevcut hava radar sistemlerinin taşınabilir olmadığını, reaksiyon süreçlerinin çok düşük olduğunu belirten Müslüm İncedal “VİDAR görüntüleme mantığıyla çalışıyor. Görüntülemeyi aldatmak sadece kamuflajla mümkün olur. Ancak bu da çok zor. Optik lazer gördüğü bir nesneyi asla atlamaz. Radyo frekansı ve RF sistemler aldatılabilir ama lazer aldatılamaz. VİDAR’ı tek bir kişi bile taşıyabiliyor. Havadan gelecek tehditleri tespit, teşhis ve takip edebiliyor. Milyon dolarlık yatırımlar 500 dolarlık cihazla boşa çıkarılacak” diye konuştu.