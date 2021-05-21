Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya cuma namazı sonrası ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. Filistinli bir çocuk korkunç anları anlatırken ; “Babamın bacağı ağrıyor, bu nedenle koşamadı. Çoğu insan kaçtı ama babam kaçamadı. Ona yardım etmeye çalıştım” dedi.

İsrail ateşkese uymadı, namaz kılanlara saldırdı

İsrail’in 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dün Hamas ile varılan ateşkes ile sona ermiş, ateşkesin 02.00’da yürürlüğe girmesiyle bugün binlerce kişi cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etmişti. İsrail güçleri, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlusunda ateşkesi kutlayan Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmıştı.