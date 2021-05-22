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MSB: Yunanistan tarafından rehin tutulan düzensiz göçmenler, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı
22.05.2021 - 11:04 | Son Güncelleme: 22.05.2021 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... MSB: Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarılarak İl J.K.lığına teslim edildi.
Etiketler : MSB,düzensiz göçmen,
790672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790672.aspx
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