Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezi Teknopark İstanbul'u ziyaret etti. Ziyarette Bakan Pakdemirli'ye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç eşlik ederken, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da Teknopark İstanbul ile ilgili bilgi verdi.

Teknopark İstanbul kampüsünde incelemelerde bulunan Pakdemirli, 3. etap yapı inşaatlarını ve firmaların taşınmaya başladığı Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezini de yerinde inceledi.

Teknopark İstanbul'da yer alan ve ileri tarım teknolojileri alanında projeleri olan Sanlab, CTech, Accenture, Altınay firmaları, ayrıca kuluçka merkezinde yer alan Bacpolyzyme, Organiker, Scalar Vision, -B2metric, Alpera, Xena Vision ve Move on girişimcileri de heyete yaptıkları sunumlarla Türkiye'nin Tarım 5.0 vizyonunun şekillenmesinde sunabilecekleri hizmetleri aktardı.

"'TARIMA YATIRIM, AR-GE VE İNOVASYON ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak sürdürülebilir ve verimli tarım politikalarında önceliklendirdikleri konuların başında kamu-sanayi-üniversite iş birlikleri, inovasyon ve Ar-Ge'nin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ziyaret gerçekleştirdiğimiz Teknopark İstanbul ve ev sahipliği yaptığı şirketler de sürdürdüğümüz tarım politikalarımızı başarıyla hayata geçirmemizde kritik bir rol oynuyor. Son 3 yıldır kesintisiz büyüyen tarım alanında da farklı destek ve uygulamaların hayata geçirilebileceğini gösteren bu merkezin ülkemiz için önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız 'Tarımın Geleceği-Geleceğin Tarımı' platformumuzda da tarıma yatırım, Ar-Ge ve inovasyon ön plana çıkıyor. Bugün burada çalışmalarını dinlediğim şirketlerimizin her biri kritik teknoloji alanlarında ülkemizin milli teknolojilerle kalkınma hamlesine güç katarken, tarım alanında da dünyayla yarışabilecek teknolojik çözümleri hayata geçirecek."

"GİRİŞİMCİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan da nitelikli teknoloji altyapısı, konumu ve Türkiye'ye kattığı değerle Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezi haline gelen kampüslerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını aktardı.

Yerebakan, "Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezi olarak ülkemizin tarım alanında ileri teknolojileri kullanarak Tarım 5.0 vizyonunu hayata geçirmesi için stratejik çalışmalar yapan şirketlere ve girişimcilere ev sahipliği yapıyoruz. Tarımda yenilenmeyi, otomasyonu ve en önemlisi sürdürülebilir yüksek verimliliği mümkün kılan şirketlerimiz ülkemizin gücüne güç katıyor. Teknopark İstanbul olarak kamu-sanayi-üniversite iş birliklerinin tarım alanında da bizi önemli bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Bugün burada tarım teknolojilerinde koyduğumuz hedeflere yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışan şirketlerimizin, girişimcilerimizin desteğiyle ulaşabileceğimizi bir kez daha keşfettik. Tüm şirketlerimize ülkemizin kalkınması için sundukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Teknopark İstanbul olarak yüksek teknoloji girişimciliğini ve Ar-Ge'yi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 347 Ar-Ge firması, 2 bin 267 milli proje, 6 bin 959 nitelikli Ar-Ge mühendisiyle Teknopark İstanbul, bugün Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye'nin küresel arenada söz sahibi olabileceği kritik sektörlerde şirketlere de ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, tarım sektörünü destekleyen, biyoteknoloji, genetik, görüntü işleme, drone, yapay zeka, nesnelerin interneti, otonom araçlar, otonom iş makinaları, insansız araçlar ve sensör teknolojileri üzerinde çalışan pek çok ana yüklenici ve alt yükleniciye ev sahipliği yapıyor.