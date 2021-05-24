Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'nin konuştuğu kripto para vurgununda son dakika gelişmesi yaşandı. Çok sayıda kişinin Thodex hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı ihbarları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı belirlenmiş, Türkiye'den de gönderilen özel bir ekip ile arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer'i yakalama çalışmaları yurt dışında sürerken, Türkiye'de de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Şirketin finans uzmanı R.A. ile şirketin yazılımcısı O.Ç., polis ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen finans uzmanı R.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılıkça yapılan itiraz karara bağlandı. İtirazı değerlendiren Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, talebin reddine karar verdi.

Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Yerini biliyoruz Bakan Soylu canlı yayında yaptığı açıklamada Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yerinin bilindiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Thodex soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari finans uzmanı R.A. 18 Mayıs'ta Maltepe'de yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.A.'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.