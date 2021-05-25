Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul ve Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan baskınlara özel harekat da destek verirken narkotik köpekleri ile de arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.