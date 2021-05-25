İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul ve Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan baskınlara özel harekat da destek verirken narkotik köpekleri ile de arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
25.05.2021 - 07:37 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 07:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul ve Ankara merkezli uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Etiketler : uyuşturucu operasyonu,narkotik,istanbul uyuşturucu,
791014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791014.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER