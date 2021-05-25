Bahçeli: "Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız"
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar
25.05.2021 - 10:47 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçeli: "Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız"
Etiketler : devlet bahçeli,MHP,
791033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791033.aspx
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