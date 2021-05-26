Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın önsözünü yazdı. Partinin Türkiye’nin son 18 yılının mimarı olmasının yanı sıra, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da ülkenin istikbaline talip olduğunu ifade eden Erdoğan, yazısında şunları aktardı: Partimizin temsilcisi olduğu kadim davanın en büyük özelliği Selçuklunun kalbi, Osmanlının vicdanı Cumhuriyet’in aklı olmasıdır. Milletimizin sadece hizmetkârlığına talip ve eğer başarabilmişsek de bu şerefe nail olduk. Türkiye’nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmuyoruz. Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın kurduğu tuzakları nasıl birer birer aşarak bugünlere geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye, her kalkınma hamlesini engellemeye çalışanlara rağmen, gönülleri bir gergef gibi işleyerek yolumuza devam ettik. Buna rağmen, önümüzde kurulan tuzaklar, darbe girişimleri dâhil, maruz kaldığımız saldırılar bitmedi ve anlaşılan o ki bitmeyecek. AK Parti’nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır. Biz millî iradenin üstünlüğünü güçlendirmeye, ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Partimizin icraatlarını anlatan bu kitap, ülkemizi nereden nereye getirdiğimizin kısa bir icmalidir.