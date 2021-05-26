Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün daha çok sizleri dinlemek, ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmek arzusundayım. Malumunuz olduğu üzere küresel ekonomi koronavirüsten dolayı son asrın en sancılı dönemini yaşıyor.