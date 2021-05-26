Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Bugün daha çok sizleri dinlemek, ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmek arzusundayım. Malumunuz olduğu üzere küresel ekonomi koronavirüsten dolayı son asrın en sancılı dönemini yaşıyor.
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Bugün daha çok sizleri dinlemek, ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmek arzusundayım. Malumunuz olduğu üzere küresel ekonomi koronavirüsten dolayı son asrın en sancılı dönemini yaşıyor.
Etiketler : erdoğan,haberler,açıklama,