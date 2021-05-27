Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada'nın önce Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci, aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir." dedi.

Erdoğan, "Milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır." ifadelerini kullandı.

1960 darbesinin, aradan geçen 60 seneye rağmen milletin kalbinde kanayan bir yara olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir." dedi.

"BİZ BU YOLA KEFENİMİZİ GİYEREK ÇIKTIK"

CHP temsilcilerinin her işin içinden 'yapay gündem' diyerek çıkmaya çalıştığını belirten Erdoğan, "CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken, her yakalandıklarında 'Yapay gündem' diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Ama şunu bilmiyorlardı. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık." dedi.

CHP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin değerlerine husumet, demokrasiye ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin adeta genlerine işlemiştir." ifadelerini kullandı.

Darbeciler ve onların cesaret kaynağı olan darbeci siyasi zihniyetler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten, Türkiye'nin demokrasisini ve kalkınmasını baltalamaktan da çekinmemişlerdir."

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

"Amacımız Meclis'teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir." diyen Erdoğan, "Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak." açıklamasında bulundu.

MHP'nin taslak çalışmalarını sunduğunu söyleyen Erdoğan, "Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz, bizim çalışmamız da bitti." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek değerlendirme ve ortak teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacaklarını açıkladı.

Erdoğan, uzlaşma zemininin oluşmaması durumunda, Cumhur İttifakı'nı destekleyen diğer partilerle hazırlıkların devam edeceğini aktardı.

PETROL MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, petrol arama faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." müjdesini verdi.

TOPLANTI, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve geçen yıl da tarihi sürece ışık tutacak şekilde yeniden düzenlenerek açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs'ın 61. yılında AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.