Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 164 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 134’a yükseldi. Toplamda 53 milyon 478 bin 278 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 162 test ile 7 bin 773 yeni vaka, 656 yeni hasta tespit edildiği belirtildi.

Toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 83 bin 99

Toplam vaka sayısının 5 milyon 228 bin 322 olduğu, bugün iyileşen 12 bin 284 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 83 bin 99’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 454 olduğu açıklandı.

28 mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatteki koronavirüs vaka sayıları açıklandı.

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratından açıklama geldi Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 yarasadan mı sıçradı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildi? Bu konuyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Virüsün kaynağını araştıran ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) bu ithamlara ilişkin açıklama yaptı.