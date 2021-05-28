Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aleyna Çakır hakkında dava devam ederken önemli bir tanık da dinlendi. Başka bir suçtan cezaevinde yatan Ümitcan Uygun mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.Tutuksuz olarak yargılanan Enes Ö. ve avukatlar salonda bulundu.

Ümitcan Uygun suçlamaları kabul etmedi

Esen’e yönelik ‘konut dokunulmazlığına ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarıyla hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. haklarındaki suçlamalara karşı savunma yaptı.

Esen'in ev arkadaşı tanık oldu

Duruşmada tanık olarak dinlenen Esen’in ev arkadaşı Sera E., Esen’in birçok kez şiddete maruz kaldığını ve Ümitcan Uygun tarafından zorla çalıştırıldığını söyledi. Uygun da bu suçlamaları kabul etmedi.

Esen’in avukatı Umur Yıldırım, “Dava için önemli olan bir tanığı dinlettik. Tanık, Aleyna’nın şiddete maruz kaldığını ve zorla çalıştırıldığını açıkça söyledi." dedi

"Aslında bu dosya, Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı"

"Aslında bu dosya, Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu. Mahkeme tarafından istenen HTS kayıtlarını, ev sahibinin beyanını ve fatura abonelikleri geldi."

"Sonraki duruşmada mütalaa bekliyoruz"

"Bunların dosyayı açıklığa kavuşturduğunu düşünüyorum. Sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını bekliyoruz"

Aleyna Çakır'ın babası: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim Aleyna Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun’un DNA’sının uyumlu olduğunun tespit edilmesi ile birlikte baba Mehmet Esen, kızının mezarına koştu.

Aleyna Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri Ümitcan Uygun’un DNA’sıyla uyumlu çıktı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü soruşturması kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Esen’in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun’un DNA’sının uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.