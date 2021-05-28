Ayasofya Camii'nde, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden hafızlığını tamamlayan talebeler için icazet töreni düzenlendi. Düzenlenen icazet törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılım sağladı. Erdoğan, Ayasofya'daki törende Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
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