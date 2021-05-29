Karantina süresi yeniden 14 güne uzatıldı
29.05.2021 - 11:00 | Son Güncelleme: 29.05.2021 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi. Bir önceki güncelleme ile yakın temaslılar için 10 güne düşürülen karantina süresi yeniden 14 güne uzatıldı.
Etiketler : koronavirüs,karantina,
791515 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791515.aspx
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