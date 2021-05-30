Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün kıyısındaki bir bölgede oluşan sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama yapıldı.

POLEN VE AĞAÇ BİRİKİNTİLERİ

Salda Gölü'nün bugünkü ve iki yıl önceki fotoğraflarına yer verilen açıklamada, gölde oluşan renk değişikliğinin göl çevresindeki çamlık ve sazlık alanlarda polenlerden ve ağaç birikintilerinden kaynaklandığı belirtildi.

"Polen patlamaları, bahar aylarında yaşanan doğal bir süreçtir." ifadelerine yer verilen açıklamada, görüntünün mevsimsel olduğu ve her yıl dönemsel olarak tekrarlandığı aktarıldı.

İDDİALAR ASILSIZ

Göl kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddiaların tamamen asılsız olduğu belirten Çevre ve Şehircillik Bakanlığı, "Salda Gölü'nde bilim insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte uluslararası düzeyde katılımcı ve şeffaf bir koruma çalışması yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

ESKİ-YENİ SALDA VİDEOSU

Öte yandan, Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Salda hep güzel kalacak" mesajıyla, Salda Gölü'nün eski ve yeni haline ilişkin bir video da paylaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iddialara video ile cevap verdi

Kısıtlamaların ardından Salda Gölü'ne büyük ilgi Türkiye'deki tam kapanmanın ve kısıtlamaların ardından Burdur'da bulunan ve Mars'ın Jezero krateriyle benzer özellikler gösteren Salda Gölü'ne ziyaretçi akını başladı. Birçok ülkeden ve Türkiye’nin dört bir tarafından gölü görmeye gelen ziyaretçiler, beyaz kumların üzerinde güneşlenmenin ve gölün serin suyunun tadını çıkarıyor.

Salda Gölü UNESCO yolunda Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün UNESCO Doğal Miras Listesi’ne alınması için çalışma başlatıldı.