Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de günlük koronavirüs vaka sayılarının 8 binin altına gerilemesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'da normalleşme dönemine girileceğini açıklamıştı.

Bütün kesimler 1 Haziran’da “tam açılma” beklentisiyle hazırlıklara başladı. Aşılanmanın da hız kazanmasıyla salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı. Yeni dönemin detayları yarın düzenlenecek olan kabine toplantısında belirlenecek. Restoranlar başta olmak üzere ülke genelinde bütün iş yerleri "tam açılma" ümidiyle hazırlanıyor.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Tam kapanma döneminde iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyen restoran ve kafe sahiplerinin de gözü kulağı toplantıdan çıkacak kararda. Uzmanlar, işletmeler açılsa bile belirli kurallara ve şartlara dikkat edileceğinin altını çiziyor.

Sektör temsilcileri açık havada restoranların hizmet verebileceğini ifade ediyor. 1 Haziran'dan sonraki yol haritasının en merak edilen kolarının başında da restoranların çalışma prensibi geliyor.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada normalleşme ile birlikte açık havada maske zorunluluğunun kalkabileceğini ancak kapalı alanlarda maske takılmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Bilim Kurulu'na göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı. Kabine üyeleri bu öneriyi ele alacak. Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.

Aşılılara da 14 gün karantina şartı Sağlık Bakanlığı, iki doz aşıyı yaptıranların da temaslı olması hâlinde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

AŞI TEDARİKİ HAZİRAN'DA HIZLANACAK

Anlaşması yapılan 270 milyon doz aşının büyük bir bölümü yaz döneminde alınacak. 4 ayda sadece 120 milyon doz Biontech aşısı getirilecek.

14 milyon 200 bin doz aşının Haziranın ilk yarısında alınması planlanıyor.

AŞILANAN GRUPLAR ÇOĞALIYOR

Aşılama çalışmalarının hızla devam etmesiyle yeni gruplar da dahil edildi. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

HEDEF TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK

Yaz döneminde aşılama takvimi genişletilecek. Hedef, gelecek ayın sonuna kadar 20 yaş üstü herkesin aşılanması.

Ekim ayında ise 18 yaş üstününün tamamının aşılanması bekleniyor. Böylece yaz döneminde koronavirüse karşı yüzde 60 toplumsal bağışıklık kazanılacak.

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Karantina süresi uzatıldı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi. Yakın temaslılar için 10 güne düşürülen karantina süresi yeniden 14 güne çıkarıldı. Aşılılara da temas halinde aynı şekilde 14 gün karantina uygulanacak.

KARANTİNA YENİDEN 14 GÜN

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında temaslı takibi, salgın yönetimi, hasta izlenimi ve filyasyon rehberini güncelledi.

29 Mart 2021 tarihinde yayımlanan rehberde 10 gün olarak açıklanan karantina süresinin yeni yayımlanan rehbere göre yeniden 14 güne çıkarıldı.

Aşı timleri konuştuğunu ikna ediyor Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye genelinde vatandaşları ikna ederek Covid-19 aşısı olmalarını sağlayan aşı timleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.