Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Prof. Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen tarafından yapılan araştırmada, Çinli bilim adamlarının koronavirüsü laboratuvarda oluşturdukları ve ardından virüsü yarasalarda gelişmiş gibi göstermek amacıyla "tersine mühendislik" teknikleriyle gizlemeye çalıştıkları iddia edildi.

Proje üzerinde çalışırken çıktığı iddiası

Koronavirüsün Çinli bilim adamlarının Wuhan'daki bir proje üzerinde çalışırken ortaya çıkmış olabileceğini ifade edilirken, aynı zamanda Çin'in "verileri kasıtlı olarak yok ettiğini, gizlediğini veya değiştirdiğini" öne sürüldü.

İzlere rastlandı

Dalgleish ve Sorensen, yaklaşık bir yıl önce aşı geliştirmeye çalışırken, virüsün üzerinde değişiklik yapılması halinde oluşabilecek "özgün izlere" rastladıklarını belirtti. Ancak virüsün yarasadan oluştuğu bilgisi nedeniyle bilimsel dergiler tarafından araştırmaları yayımlanmadı.

DSO yarasalar üzerinde durdu

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'u araştırmak üzere Wuhan kentine gönderdiği bilim adamlarından oluşan bir heyet, virüsün "muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığını ve bir laboratuvar sızıntısının olası olmadığını" ifade etmişti.

Biden araştırma için çağrıda bulundu

Bu haftanın başlarında ise, ABD Başkanı Joe Biden, ABD istihbarat kuruluşlarına talimat vererek Covid-19'un kökeninin araştırılması ve raporun 90 gün içinde hazırlanmasını istemişti. Biden aynı zamanda virüsün Çin'de bir laboratuvar kazası olarak geliştiği ihtimalinin de değerlendirilmesi çağrısında bulunmuştu. ABD ayrıca, Çin'i salgının kökenlerine ilişkin uluslararası araştırmalarla işbirliği yapmaya çağırmıştı.