Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Virüse karşı amansız mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında Türkiye'de yaygın kullanılan Sinovac firmasının Covid-19 aşısı CoronaVac'ın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da onaylandığını bildirdi. Bakan Koca açıklamasında "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.



CHP'nin 'bedava aşı' iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cevap 'Bedava aşıya para veriliyor' iddialarıyla ilgili "Verilmeyecek hesabım yok" diyen Bakan Koca, bugünkü toplantı sonrası detaylı bir açıklama yapacağını ifade etmişti. Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu.

Dikkat çeken araştırma: Sinovac aşısı ölümcül vakalara karşı daha etkili Uruguay'da yapılan bir araştırmada Sinovac aşısının koronavirüs sebebi ile ölümleri BioNTech aşısına göre daha fazla engellediği tespit edildi.