Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 643'üncü gününde sürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile eylemlerine kaldıkları otelde devam eden aileler evlatlarını HDP'den istemeye devam etti.

TESLİM OLMA ÇAĞRISI

2012 yılında ilkokul öğrencisiyken Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Muhammed Çakan (13) için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere katılan ağabey Kerem Çakan, Muhammed'e kaçıp teslim olması çağrısında bulundu.

"ANNESİ OĞLUNU İSTİYOR"

Çakan, "643 gündür eylemdeyiz, bu kararlı eylemimize devam edeceğiz. HDP bilsin ki sonuna kadar kararlıyız, Kürt davası diyorlar Kürt davası değil. Kürt davası olsaydı Selahattin Demirtaş da çocuklarını gönderirdi. Annesi oğlunu istiyor neden Nurettin Demirtaş’ı da dağdan istemiyor. Beni istiyorum ki bu kan dursun, kardeş kardeşi vurmasın. Kürt de Türk de bizim kardeşimiz, artık yeter diyoruz. Eğer kardeşim sesimi duyuyor isen geri dön orası senin yerin değil Türkiye Cumhuriyetine teslim ol” dedi.

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Bitlis-Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında icra edilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Evlat nöbeti 631'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldüğü iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Binası önünde aileler tarafından başlatılan 'evlat nöbeti' 631 gündür sürüyor. Gözü yaşlı aileler, bekleyişlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek çocuklarını terör örgütünün elinden almakta kararlı olduklarını vurguladılar.