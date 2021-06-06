Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında terörle mücadelede Mahmur'a da dikkat çekmişti. Bugün yaptığı paylaşımda ise Mahmur sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRİST SELMAN BOZKIR ÖLDÜRÜLDÜ

"Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum.

Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

MİT’TEN NOKTA OPERASYON

MİT’in, Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır, beraberindeki iki teröristle birlikte 05.06.2021 tarihinde etkisiz hale getirildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur’daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır, MİT’in hedef listesine alındı.

PKK/KCK’ya 1990’larda katılan Selman Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa’daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur’da görevlendirilmeden önce Irak’ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.

Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK’nın, Mahmur’a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu’na getirildi.

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK’nın Mahmur Kampı’na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği/yetiştirdiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mahmur'un bir terör yuvası olduğunu söylerek şu ifadeleri kullandı;

"Kandil bataklığını bir daha asla terörün mikrobunu yaymayacağı şekilde kurutmakta kararlı olan bir Türkiye gerçeğini bunlar görecekler, bilecekler.

Bu akşam ilk defa söyleyeceğim: Mahmur meselesini de en az Kandil kadar artık önemsiyoruz. Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecek.

Orayı BM temizleyecek. Temizlemezse BM üyesi olarak biz temizleriz."

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