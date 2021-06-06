Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında etkin bir biçimde sürdürülüyor. Bu bağlamda Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyondan acı bir haber geldi. Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, el yapımı patlayıcının infilak etmesi üzerine şehadet şerbetini içti.

CENAZESİ MEMLEKETİ SAMSUN'DA DEFNEDİLECEK

Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (28), Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Samet Şeker'in şehadet haberi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan anne ve babasına Gemlik İlçe Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Ugur Sertaslan, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Özcanbaz ve askeri erkan ile birlikte verildi. Baba ocağı Türk bayraklarıyla süslendi. El yapımı mayının patlaması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şeker'in cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Zeytin Dalı harekat bölgesine saldırı: 1 askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin yaralandığını açıkladı.