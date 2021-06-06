Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. MSB, Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında EYP’ye basarak yaralanan askerin şehit olduğu haberini verdi.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONDA YARALANMIŞTI

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak kuzeyinde, 6 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.



"DOST VE MÜTTEFİKLERİN PKK/KCK/YPG'YE DESTEKLERİ KESİLMELİ"

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, “Hiç bir kutsalı olmayan, ipini tutanların istek ve arzusuyla kaos üreten ve kan döken PKK/KCK/YPG terör örgütü, Peşmerge güçlerine haince saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. PKK/KCK/YPG terör örgütünün bu alçak saldırısı, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığının ve onların temsilcisi olamayacağının açık kanıtıdır. PKK/KCK/YPG terör örgütünün gerçek yüzü görülmeli ve özellikle dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG'ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir” ifadeleri kullanıldı.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELİNCEYE KADAR DEVAM"

Açıklamanın devamında, “Türkiye bölgemize huzursuzluk, istikrarsızlık, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu hain ve eli kanlı terör örgütünü tamamen bitirmeye, mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam etmeye kararlıdır ve bu konuda komşularıyla iş birliğine hazırdır. Her zaman olduğu gibi komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesinde Iraklı kardeşlerimizin daima yanındayız ve onlara desteğe hazırız. Bu vesile ile PKK/KCK/YPG terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Uzman Çavuş Şeker'in evine şehit ateşi düştü Bursa'da Şeker ailesinin evine şehit ateşi düştü. Irak'ın Kuzeyinde devam eden operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Samet Şeker'in şehadet haberi ailesine verildi.