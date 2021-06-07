Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

e-Spor turnavsı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Finalde Fransız Paris Saint-Germain ve İngiliz Liverpool takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etti. Maçı, Paris Saint-Germain 3-2 kazandı.

"PSG KOLEKTİF FUTBOLU DAHA İYİ OYNADI"

Ardından bir konuşma yapan Erdoğan, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını belirtti. "Her ne kadar Muhammed Bin Salah gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da Neymar var" diyen Erdoğan "Onlar da bu noktada güçlü isimler. Ama bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar ve sonunda da her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint-Germain almayı başardı" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLÜ ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

Erdoğan, konuşmasının ardından turnuvada başarılı olanlara ödüllerini verdi. Ödül törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.

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