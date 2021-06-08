Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Manisa'nın Selendi ilçesi Karabeyler Mahallesi’nde meydana geldi.
Karabeyler Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk annesi Cennet Bilek (44) kendine ait olan traktörü ile Karabeyler Mahallesi Acı Sokak istikametinden Tüysüz Sokak istikametine seyir halinde iken yolun rampa kısmında vites değiştirdiği sırada traktörü geri kaçırarak uçuruma ters takla atarak kaza yaptı.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Traktörün altında kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 acil ambulans ekipleri hayatını kaybeden Cennet Bilek'in cansız bedenini hastane morguna kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Acı olay! 2 çocuk annesi kadın traktör kazasında hayatını kaybetti
Manisa'da meydana gelen olayda, seyir halindeyken rampadan uçuruma ters takla atarak devrilen traktörün kadın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Manisa'nın Selendi ilçesi Karabeyler Mahallesi’nde meydana geldi.
Kaynak: İHA
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