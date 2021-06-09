Hainlerin Diyarbakır'ı kana bulama planları, emniyet müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu ile yerle bir olmuştu. Diyarbakır’da geçen ay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır-Mardin karaolunda yapılan yol kontrolünde bir araç "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu araba kaza yaparak durmuştu.
Mıknatıslı bomba ile ortalığı kana bulayacaklardı
Ekipler kovalamaca anında arabadan siyah renkli bir bez torbanın dışarıya atıldığını görmüştü. Bunun üzerine yapılan kontrollerde siyah renkli naylon poşet ve koli bantları ile paketlenmiş, üzerinde mıknatıslar bulunan, telefonla irtibatlı bomba düzeneği olduğu değerlendirilen malzeme, cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti.
Hainlerin hakkında 7 kez soruşturma açılmış
Ele geçirilen mıknatıslı bomba düzeneği olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken, bombayı 21 AAZ 225 plakalı araçla getiren İbrahim K. ile konu ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Mahfuz A. aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis, İbrahim K.'nın aracına 21 AAU 563 plakalı araçla öncülük yapan Suat A.'yı da olaydan 4 gün sonra yapılan operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı. Yapılan incelemede araç sürücüleri İbrahim K'nin 5, Suat A'nın da 7 kez terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapıldığı tespit edilmişti.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden İbrahim K. ve Suat A. tutuklanarak cezaevine konulurken, Mahfuz A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bombalı eylem hazırlığındaki teröristin İngilizce öğretmeni olduğu ve 4 dil bildiği ortaya çıktı Bombalı eylem yapmak için geldiği Adana’da yakalanan YPG’li teröristi, Suriye’den Türkiye’ye geçiren kadın teröristin İngilizce öğretmeni olduğu ve 4 dil bildiği ortaya çıktı.
PKK bombalı eylem planı yaparken, ünlü sanatçıların adını şifrelemiş Bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı eylem yaparken sanatçı isimlerini şifre olarak kullandığı ortaya çıktı. Teröristlerin şehir merkezinde bombalı eylem yapacakken ünlü sanatçı "Murat Boz", sahilde "Mustafa Ceceli", barda "Seda Sayan", lokantada ise "Selçuk Balcı" ismini şifre olarak kullandıkları belirlendi.
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığı yapan 2 terörist tutuklandı
Diyarbakır'da geçen ay gerçekleşen operasyonda bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan teröristlerden 2 'si tutuklandı.
Hainlerin Diyarbakır'ı kana bulama planları, emniyet müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu ile yerle bir olmuştu. Diyarbakır’da geçen ay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır-Mardin karaolunda yapılan yol kontrolünde bir araç "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu araba kaza yaparak durmuştu.
Etiketler : diyarbakır,terör,bombalı eylem,haberler,