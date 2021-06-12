Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Afganistan'dan Türk askerinin çekilip çekilmeyeceği son günlerde tartışma konusu olurken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) üç kıtada barış ve huzur sağladığı ülkelerdeki askerî varlığı da gündeme geldi. Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında 15 ülkede askerî varlığı bulunuyor. Afganistan, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, KKTC, Katar, Irak, Suriye, Lübnan, Somali, Mali, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti Karabağ ve Libya’da görev yapan Mehmetçik, uzun yıllardır buralarda barış, istikrar ve refahın sağlanmasına katkı sunuyor. TSK’nın bu ülkelerin çoğunda askerî üssü bulunurken bazı ülkelerde de BM ve NATO çatısı altında uluslararası barış gücü içerisinde görev yapıyor.

Yurt dışındaki en büyük askeri üssümüz, stratejik açıdan önemli bir nokta olan Somali’de. Başkent Mogadişu’da bulunan Mehmetçik, Somali ordusuna eğitim desteği veriyor. Türkiye ayrıca ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya’nın ardından Afrika’da askerî üsse sahip beşinci ülke.

EN ÇOK ÜS IRAK’TA

Türkiye'nin en fazla askerî üssü ise Irak’ta. Bu üslerin en büyüğü ise Başika Üssü. Başika'da terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşacak güçleri eğitmek için açılan kampta Mehmetçik görev yapıyor. Kuzey Irak’ta Bamerni, Kanimasi ve Begova'da Türk askerî üsleri bulunmakta. Irak’taki üslerde yaklaşık olarak 2 bin 500 Mehmetçik yer alıyor.

Türkiye, Suriye’de düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtlarının ardından terörden arındırdığı ülkenin kuzey bölgelerinde güvenliğin ve istikrarın devamı için asker bulunduruyor. Ayrıca Rusya ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde İdlib'te de ateşkesi gözetleme ve denetleme misyonu dâhilinde görev yapıyor.

Türk askeri, Lübnan’da BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) çerçevesinde görev yapıyor. Türkiye 10 yılı aşkın süreden beri UNIFIL’e destek veriyor. Bu ülkedeki Mehmetçik sayısı 100 civarında.

Afganistan için tek alternatif Türkiye Kabil Üniversitesinden Fazıl Ahmet Burget, Batılı güçlerin Afganistan’daki varlığının bu yılın sonlarında sıfırlanacağını belirterek Kabil’de 6 bin kişilik Türk gücünün konuşlanacağını kaydetti. Burget “Afganistan’da Türkiye menfaatsiz, istikrar ve huzur isteyen, arayan kardeş ülke olarak kabul görüyor. Bu yönü ile de tek alternatif diyebiliriz. Türk askerinin varlığı önemli bir şans” dedi.

EN FAZLA ASKER KKTC’DE

1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana Türkiye, KKTC’de asker bulunduruyor. KKTC’deki Türk askerinin sayısı 40 bin civarında. Kıbrıs, Doğu Akdeniz’e hâkim konumuyla en stratejik alanlardan bir tanesi. TSK ayrıca Rusya ile oluşturulan ortak barış gücü kapsamında Karabağ’da ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi faaliyetini yürütüyor.

Mehmetçik, 99 yıllığına Türkiye’ye tahsis edilen Sudan’ın Sevakin adasında da görev yapıyor. Burada da 40-50 kadar askerî gücün bulunduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin bazı ülkelerde barışı koruma misyonu da var. Bu doğrultuda Türk ordusu, NATO ve BM bünyesinde en aktif rol oynayan ordulardan biri. Türk askeri; Afganistan, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek ve Kosova’da barış gücü olarak görev yapıyor.

KATAR’DA İKİ ASKERî ÜS

Türkiye ve Katar arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler son yıllarda en parlak dönemini yaşarken, Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkelerinin bu ülkeye uyguladığı müeyyideler ve yönelik tehditlerden sonra 2017 yılında Katar'da Türk askeri görevlendirildi. Türkiye, ayrıca bu ülkede iki askerî üs de kurdu.

Şanlı Mehmetçik Filistin’e gidebilir Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Bundan sonra bölgede kartlar yeniden dağıtılacak.