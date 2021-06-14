Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.
FETÖ'nün 'mahrem imamı' Esenyurt'ta yakalandı FETÖ'nün 'mahrem imamı' Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandı.
FETÖ'nün askeri mahrem imamından 'askeri lise öğrencileriyle sabit hatlardan görüşüyorduk' itirafı Van'da FETÖ'nün askeri mahrem imamı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ç.A, örgütün sözde sorumlularının talimatıyla sorumlu olduğu öğrencileri askeri liselere hazırladığını anlattı.
FETÖ'nün TSK'daki "mahrem imamlarına" operasyon Adana merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün “Mahrem Hizmet” olarak adlandırdıkları gizli yapılanmada yer alan “Mahrem İmamlara” yönelik soruşturmada 13 astsubay ve uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.