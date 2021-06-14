Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO karargahına giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.

ERDOĞAN - MACRON GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sona erdi. İki liderin basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.

Erdoğan’ın zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

ERDOĞAN - JOHNSON GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel’de NATO Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi sona erdi. Görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Masada 4 kritik madde olacak Ankara’nın 4 konuda talep ve beklentileri net: PKK/YPG’yi desteklemeyin, FETÖ elebaşlarını iade edin, S-400'ler için ortak çalışma grubu kuralım, F-35’leri teslim edin.

AZERBAYCAN'A RESMİ ZİYARET

Erdoğan, Belçika’daki temaslarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Milli Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak. Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.