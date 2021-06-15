Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Bölgesi’nde risk azaltma çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle kurulan İstanbul’un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece’de açıldı. Büyükçekmece Marina Yat Limanı’nda kurulan deprem-tsunami gözlem istasyonunun açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün; tüm Türkiye’ye yayılmış deprem istasyonları ile anlık olarak deprem gözlemleri ve yüklendiği uluslararası sorumluluk çerçevesinde Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde tsunami uyarı görevini yürüttüğünü aktardı.

ÇEVRE ÜLKELERE DE DESTEK

Sadece Türkiye’ye değil çevre ülkelere de bu konuda destek verdiklerini belirten Prof. Dr. Özener, “Şu anda açılışını yapacağımız istasyonun önemi ise çok parametreli olarak İstanbul’da kurulmuş olan ilk istasyon. Bu istasyon içinde hem sismik deprem gözlemleri hem meteorolojik gözlemler hem de deniz seviyesi gözlemleri yapılacak. Bir sonraki adımda da çok yakın zamanda bu istasyona kuracağımız GPS istasyonu ile yer kabuğu hareketlerini de anlık olarak takip etme şansımız olacak. Dolayısıyla deprem zararlarını azaltma konusunda yaptığımız çalışmalar için önemli bir adım şu anda açmakta olduğumuz istasyon. Bunun çok farklı ikincil etkileri de olacak. Bu istasyonlar gibi Tuzla ve Kumbağ’da da istasyon kurduk. Bugün Kumbağ’daki istasyonumuzun da açılışını yapacağız.” diye konuştu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Büyükçekmece’nin deprem açısından hassas yerlerden biri olduğunu hatırlatarak, depremin korkunç yüzünü bildiğini, bu nedenle özellikle 2000 yılından itibaren ilçede yıkılıp insanları öldürecek binaların tamamını yenilemek için yoğun bir çalışma yaparken, akademik ve bilimsel çalışmaları da asla göz ardı etmediklerini söyledi.