Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Bağlar'da bir restorana kurşun yağdıran kimliği belirsiz kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtı.

Olay Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği velirsiz kişiler bir restoranın önüne gelerek ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polislere de ateş ederek ara sokaklardan kaçan saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldı.

BALKONDA UYURKEN VURULDU

Şüphelilerin polislere ateş ettiği sırada balkonda uyuyan 45 yaşındaki kadın da koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.

Bölgede özel harekat polislerinin de katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bodrum'da polise silahlı saldırı: 1 şehit 1 yaralı Muğla'nın Bodrum ilçesinde polise düzenlenen silahlı saldırıda 1 emniyet görevlisi şehit oldu, 1 emniyet görevlisi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.