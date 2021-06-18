Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. Onur Gencer (27) isimli şahıs, dün sabah saatlerinde iş merkezine girdi ve ardından silah sesleri duyuldu. Gencer, olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda, parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti.

BÖLGEDE KEŞİF YAPMIŞ

Şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medyada zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten Onur Gencer'in, “Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. PKK’dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim, ardından da teslim oldum” dediği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesinin ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edilen Gencer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gencer'in tutuklandığı İzmir Adliyesi önünde çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi alırken, adliye önündeki Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde de trafik bir süreliğine kesildi.

Sözcü Çelik: HDP İl binasına saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti kınayarak "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır." dedi.

ÇANTASINDA BIÇAK VE PARA VARMIŞ

Öte yandan saldırıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Şüpheli Onur Gencer'in binanın bulunduğu yere taksiyle geldiği esnada elinde taşıdığı çanta içerisinde bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in silahlı saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabanca ile gerçekleştirdiği, şarjör içerisinde bulunan 10 mermiyi de bina içerisinde ateşlediği tespit edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Öldürülen parti çalışanı Poyraz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini gece boyunca da sürdürdü.

Devlet Bahçeli'den HDP saldırısına ilişkin açıklama MHP Lideri Bahçeli, İzmir'de HDP İl Binasında gerçekleştirilen saldırıya yönelik açıklamasında, İzmir’de ateşle oynamaya kalkışıldığını, söz konusu saldırının kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertip olduğunu belirtti.