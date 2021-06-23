Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'da bitiyor
23.06.2021 - 13:11 | Son Güncelleme: 23.06.2021 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının, istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getirilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı 1 Temmuz itibarıyla son bulacak.
Etiketler : sağlık çalışanları,istifa yasağı,
794239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/794239.aspx
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