Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için Cem Yılmaz, Dr. Mehmet Öz, sanatçı Haluk Bilginer, Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotu hazırladı. Ünlü isimler, koronavirüsten kurtulmak ve normal hayata dönmek için vatandaşları aşı olmaya davet etti.



Bakan Koca’nın paylaştığı Covid 19 aşısı kamu spotu videosunda yer alan oyunculardan Ezgi Mola, “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim” ifadelerini kullandı.

ŞENER ŞEN: MUTLAKA AŞINIZI YAPTIRIN

Oyuncu Şener Şen ise “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın” şeklinde konuştu.



SON VİDEODA CEM YILMAZ YER ALDI

Cem Yılmaz: “Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım.”



Covid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme Koronavirüs salgınıyla mücadele dolayısıyla oluşturulan aşı odalarında çalışan sağlık personellerine ek ödeme yapılacağı duyuruldu.



Aşılamada rekor: En yüksek günlük doza ulaşıldı Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Covid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.



Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin Türkiye, 14-20 Haziran'da Covid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.