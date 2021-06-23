Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda toplam yapılan aşı sayısı 45 milyona yaklaştı. Son durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılamada iyi bir noktaya doğru gidildiğine aktardı. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan İlhan "Aşılamada yaş oranı 25'e indi. Ay sonuna kadar 18 yaş üzerine inecek. Bu çok önemli bir gelişme. 50 milyon vatandaşımızın bilfiil aşılı olduğunu gördüğümüz gün, kendimizi rahat hissettiğimiz gündür" dedi.



"VİRÜSÜN NEREDE YAYILDIĞI TAKİP EDİLMELİ"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kalkmasıyla vaka sayılarında da artış yaşanabileceğini dile getiren İlhan "Bunun hangi oranda ve ne kadar sürede olacağı dikkate alınmalı. Sınırlı bir bölgede mi kalıyor, düğün, cenaze gibi bir sebebi mi var, yoksa ülke genelinde mutant virüsten kaynaklı bir artış mı var, ona göre devletimiz de gerekli değerlendirmeleri yapar" diye konuştu.



"DÜNYADA BİTMEDEN TÜRKİYE'DE BİTMEZ"

Mücadelede iyi bir noktada olunmasına rağmen tehlikenin henüz geçmediğini anlatan İlhan "Bütün bu olumlu tabloya rağmen, dünyada Covid-19 salgını bitmeden, Türkiye gibi dünyanın tam merkezinde olan, iş insanlarının çok seyahat ettiği ve hareketliliğin fazla olduğu bir ülkede de salgının bitmesi çok mümkün değil. Aşılama ne kadar artarsa, salgınla mücadelede o kadar avantaj sağlanabilir. Aşılama sayesinde virüs bulaşsa bile kişinin hastalanma, ağır hasta olma ihtimali çok düşük olacak. Vefat ihtimali çok daha azalacak. Ayrıca kişi, enfekte olsa dâhi hastalığın ağırlığı düşük olacağı için çevreye virüs yayılımı da daha az olacak. Bu da bulaşı azaltacak. Virüs de bulaşacak kimse bulamadığı için kaybolacak" ifadelerini kullandı.



"AÇIK HAVADA MASKE TAKILMAYABİLİR"

"Maske takmaya devam edecek miyiz?" sorusunu sıklıkla aldıklarını kaydeden İlhan "İki doz aşısını olan vatandaşlar, çevrelerinde aşısız kimse yoksa açık alandalarsa, aralarında en az 2 metre fiziksel mesafe bırakmak kaydıyla elbette maskesiz bir şekilde oturup sohbet edebilirler. Açık havada maskesiz bir şekilde aşılı vatandaşımız yürüyüşünü yapabilir ancak postane, banka, alışveriş merkezi, sinema salonu gibi kalabalık yerlere girdiğinde maskesini takması gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

İlhan, temiz havanın Covid-19 bulaşma ihtimalini de kesin olarak azalttığını söyledi.



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