Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alırken darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya yönelik saldırı ile ilgili soru üzerine, Lütfü Türkkan’ın gazeteciyi ve babasını arayarak özür dilediğini söyledi.

Erdoğan'dan İHA muhabiri Uslu'ya 'geçmiş olsun' mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın adamları tarafından darbedilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

AKŞENER 'İLGİLİ ARKADAŞIMIZ AİLEYİ ARADI' DEMİŞTİ

Akşener, "Bununla ilgili tweet attı. İlgili kişi mahkemede" dedi. "Siz aileyi aradınız mı?" sorusuna da, "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var? İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsını aradı. Dövdüğü iddia ettiği kişi şuan itibariyle tutuklu" cevabını vermişti.



"KİMSE ARAMADI"

İHA muhabiri Mustafa Uslu ve baba Salim Uslu ise henüz kendilerini kimsenin aramadığını söyleyerek, yapılan açıklamayı yalanladı. Açıklamalarda bulunan Uslu, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi Lütfü Bey'in beni, babamı arayıp özür dilediğini söylemiş. Bunu üzüntüyle öğrendim. Çünkü Lütfü Bey tarafından ne ben arandım, ne babam arandı. Ben bunu ilk gün de söylemiştim; Lütfü Bey hastaneye 2 kişi yönlendirmiş ve hastanedeki kişiler, ben onların samimiyetine de inanmıyorum artık, bana saldıran şahısların kendilerinden olmadığını, şahısları tanımadıklarını ve dışarıdan birileri olduklarını söylemişlerdi. Daha sonra ise bana saldıran şahıslardan bir tanesinin Lütfü Bey'in yeğeni, bir tanesinin şoförü, bir tanesinin de çiftlik çalışanı olduğu ortaya çıktı. Ben, Lütfü Bey'in genel müdürü tarafından benden dilenen özrün, samimiyetine inanmıyorum. Tamamen olayı ört pas etmeye geldiler. Daha sonra ise gerçek ortaya çıkınca kimse kimseyi aramadı. İlk gün Lütfü Bey amcamla görüşmüş. Burada bir yanlışlık var, onu düzeltmem gerekiyor. Babamla görüşmemiş, amcamla görüşmüş ve sosyal medyasından paylaştığına göre de babamla görüştüğünü yazmış. Bizimle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi. Beni İYİ Parti'nin basınından birisi aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Onun da gerçekten basın mensubu olduğu için benim uğradığım saldırıdan üzüntü duyduğunu düşünüyorum. Yoksa Lütfü Bey ne beni aradı, ne babamı aradı.



İHA muhabirine saldırmışlardı... Pişkinlikleri pes dedirtti Görev başındaki İHA muhabirine saldıranların pişkinliklerinin yüzlerine yansıdığı anlar kameralar tarafından görüntülendi. Saldırganlardan birinin adliye çıkışında muhabirin, “Utanmıyor musunuz?” sorusuna gülerek karşılık vermesi tepki topladı.



İHA muhabirine saldıran 4 şüpheliden biri tutuklandı İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya saldıran 4 kişiden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri tutuklandı.